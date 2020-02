Beate Lau­brock durfte sich bei einer Zusammenkunft der Volleyballer des SV Ems Westbevern gleich doppelt freuen: über ihre einstimmige Wiederwahl im Amt der Abteilungsleiterin und über 155 Mitglieder in der Abteilung – Tendenz steigend.

Thilo Gaß (Schiedsrichterwart), Pascal Gartenschläger und Sophie Muhmann (Jugendvertreter) Peter Lahrkamp (Jugendwart mit Olaf Gartenschläger und Ariane Reichenbach) wurden ebenfalls einstimmig bestätigt. Heike Jeschke wurde verabschiedet. Ihr galt großer Danke. Ihre Verdienste wurden noch einmal hervorgehoben.

Die sportliche Förderung der Kinder und Jugendlichen, die Aus- und Weiterbildung im Trainer- und Schiedsrichterwesen, aber auch der gesellige Bereich nehmen in der Volleyballabteilung auch weiterhin einen hohen Stellenwert ein. Weitere Punkte sind die Verbindung zu den Schulen, die Schul-AGs, durch die der SV Ems sehr viel Zulauf im aktiven Bereich bekommt, und, auch zahlreiche Nachwuchsmannschaften im Mädchen- und auch Jungenbereich stellen kann. Schul-AGs werden auch in diesem Jahr wieder durchgeführt. Olaf Gartenschläger ist der Koordinator, der Verbindung zu den Schulen in Westbevern, aber auch in Telgte hält.

Am 1. März werden die Bezirksmeisterschaften der U 12-Mädchen ab 11 Uhr in der Mehrzweckhalle in Vadrup ausgerichtet.

Das Abschlussturnier für die Grundschulen findet am 29. Februar von 10 bis 14 Uhr in der Sporthalle in Westbevern-Dorf statt, so die Organisatoren.