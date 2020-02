Seit etwas mehr als 15 Jahren lebt er nicht mehr in Telgte, den Kontakt zu „seiner alten Kirchengemeinde“ hat Heinrich Tietmeyer , langjähriger Propst in Telgte, allerdings seitdem nie ganz verloren. Und so werden sich am heutigen Dienstag, wenn der beliebte Seelsorger seinen 85. Geburtstag feiert, sicherlich noch einige Telgter auf den Weg nach Rheine machen oder zum Telefonhörer greifen, um ihm persönlich zu gratulieren.

Geboren und aufgewachsen ist Heinrich Tietmeyer in Metelen als viertes von zehn Kindern. Übrigens sein Bruder Hans Tietmeyer war langjähriger Präsident der Deutschen Bundesbank, ein weiterer Bruder wurde ebenfalls zum Priester geweiht.

Im Juni 1961 erhielt der frühere Propst im Dom zu Münster von Bischof Michael Keller die Priesterweihe. Nach Kaplanstellen in Hiltrup, Datteln und Stadtlohn wurde er 1972 Pfarrer in Herz-Jesu in Wesel. Über 20 Jahre lang wirkte er dann seit April 1984 als Pfarrer und Propst in St. Clemens in Telgte. Der Höhepunkt war dabei für ihn, das betonte er immer wieder, das 350-jährige Wallfahrtsjubiläum im Jahr 2004. Neben einem päpstlichen Gesandten nahm daran unter anderem Joachim Kardinal Meisner teil.

Seit seiner Verabschiedung im November 2004 lebt Tietmeyer im Ruhestand in St. Dionysius in Rheine und arbeitet dort weiterhin sehr stark in der Seelsorge mit. Gesundheitlich geht es ihm immer noch recht gut bis auf einige kleinere altersbedingte Einschränkungen.