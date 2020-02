Gesang und Geselligkeit stehen beim MGV „Eintracht“ Vadrup auch in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda. Die Termine im Veranstaltungskalender sorgen zudem für viel Abwechslung. Modere Literatur rückt für die 39 Sänger auch in den kommenden Wochen und Monaten in den Vordergrund.

„Unter der Leitung von Harald Berger werden wir uns auf die Auftritte intensiv vorbereiten“, blickt Stefan Krieft , Vorsitzender der MGV „Eintracht“ bereits voraus. Die interne Sänger-Ehrung am 29. März um 15.30 Uhr im Gasthof „Zur Bever“ macht den Anfang. Aufs Zweirad schwingen sich die Sangesbrüder bei ihren traditionellen Pättkesfahrt am 2. Mai. Start ist um 16 Uhr am Vereinslokal. Der Auftritt beim gemütlichen Kaffeetrinken des Vadruper Schützenvereins beginnt am 5. Juni um 16.15 Uhr im Festzelt am Schützenplatz. Die Sängerfrauen starten zu ihrer Radtour am 17. Juni um 16 Uhr bei Holzschuhkönigin Barbara Stegemann.

Das Vereinsschützenfest des MGV Eintracht mit Kaffee und Kuchen findet am 8. August statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Das 6. „Open Air mit Flair“, das am 23. August um 15 Uhr auf dem Schulhof der ehemaligen Grundschule in Vadrup ausgetragen wird, gehört zu den Highlights in diesem Jahr. Alle Kinder aus Westbevern lädt der MGV zur Lambertusfeier ein, die am 18. September um 18 Uhr ebenfalls auf dem Schulhof in Vadrup stattfindet. Eine Zwei-Tages-Tour nach Buxtehude und Hamburg findet am 26. und 27. September statt. Nähere Einzelheiten werden noch bekanntgegeben.

Gesanglich mitgestalten wird der MGV den Erntedankfrühschoppen am 4. Oktober um 11 Uhr am Speicher im Dorf. Singen wird der MGV auch am Totensonntag, 22. November. Die Nikolausfeier ist auf den 5. Dezember terminiert. Der Auftritt beim Vadruper Weihnachtsmarkt folgt am 6. Dezember. Das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 20. Dezember in der Kirche ist für den MGV ein besonderer Auftritt. Für die Highlights wird der Männerchor neues Liedgut einstudieren.

Infos über den Männergesangverein „Eintracht“ hält Vereinsvorsitzender Stefan Krieft unter 01 60/ 99 53 24 38 bereit.