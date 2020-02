Die kfd wird 110 Jahre alt

Die Frauengemeinschaft Westbevern besteht 110 Jahre. Das ist ein Grund zum Feiern. Der runde Geburtstag wird mit einer Jubiläumsmesse mit dem Frauenchor sowie anschließendem Sektempfang mit Imbiss im Pfarrheim begangen. Alle Mitglieder sind dazu am 28. Juni eingeladen. „Wir freuen uns auf das Event“, sagt Britta Fröhlich, Sprecherin der Frauengemeinschaft.

Sie weist in diesem Zusammenhang auch auf die kommenden Veranstaltungen hin. Ein Schwerpunkt sind weiterhin die Kurse im Kreativbereich.

Zum Shoppen im Outlet-Center Ochtrup geht es am 29. Februar. „Der Garten ruft. Wir fertigen schöne Dinge für den Garten aus Beton“ heißt es am 17. März ab 18 Uhr in der alten Schule in Vadrup. Die Leitung hat Rita Bonkhoff.

Zur Mitgliederversammlung sind alle Frauen am 22. April um 18 Uhr ins Pfarrheim eingeladen. Anlässlich der Frühjahrskirmes wird die Frauengemeinschaft wieder eine Cafeteria im Dorfspeicher durchführen. Der Erlös ist für das Frauenhaus Telgte bestimmt.

Die Dankeschön-Fahrt für Mitarbeiterinnen im Besuchsdienst steht am 29. April an. Anmeldungen sind bis zum 22. April bei Ulrike Lüttel , 87 13, möglich. Mit dem Fahrrad unternimmt die kfd am 6. Mai eine Wallfahrt nach Telgte. Der Gottesdienst ist um 15 Uhr in der Kapelle. Treffpunkt für die Teilnehmerinnen ist um 13.30 Uhr „An der Linde“. Ein Cocktailabend in angenehmer Atmosphäre am 8. Mai um 17 Uhr im Pfarrheim und das Marienlob bei Familie Lütke Westhues-Busch, Mersch 21a, am 27. Mai schließen sich im Wonnemonat an.

Ein Highlight ist bereits seit Jahren das Radel-Dinner. Von der Vor- über die Hauptspeise bis zum Dessert gibt es dabei alles an verschiedenen Stationen. Es findet am 19. Juni statt. Maximal 20 Frauen können daran teilnehmen. Ulrike Lüttel, 87 13, nimmt Anmeldungen entgegen.

Aus den Schätzen des Gartens bereiten wir „Marmeladen, Chutneys und Liköre“ steht am 17. August um 18 Uhr im Pfarrheim an. Anmeldung bei Rita Bonkhoff unter 01 73/81 81 847. Die Nachmittagsradtour mit Führung über den Hof Eggenhaus und Kaffeetrinken im Habichtshof Ostbevern ist auf den 25. August terminiert. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Pfarrheim. Anmeldung bis zum 18. August bei Hedwig Göttker, 89 20. Der Herdfeuerabend mit Dönekes, Glühwein und Plätzchen findet am 18. November bei Minnebusch, Böckenkamp 9, statt.

Dem Leitungsteam gehören Britta Fröhlich (Sprecherin), Rita Bonkhoff, Ulrike Lüttel, Beate Minnebusch, Christine Plewe und Petra-Maria Lemmen (Präses) an.