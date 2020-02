Einige weilten zum ersten Mal in Paris und waren ziemlich geflasht, als sie am Ankunftstag aus dem Bahnhof in die Großstadt hin­austraten. Mit insgesamt zehn Schülern besuchte der Französischkurs der Qualifikationsphase 1 des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums die Hauptstadt Frankreichs. Lehrerin Barbara Brakel war als Kursleiterin dabei und hatte sich als Unterstützung Eva-Maria Bicktenk dazu geholt.

„Eine freiwillige Paris-Fahrt steht im Programm für die Q1 oder Q2“, sagt Brakel. Die Schüler und Lehrer müssen eigenständig alles planen und organisieren.

Der Kurs wohnte für die vier Tage in einem Hostel, allerdings ohne Verpflegung. Die Teilnehmer frühstückten immer bei einem kleinen Bäcker, mittags gab es eine Kleinigkeit und abends suchten sie ein Restaurant oder Ähnliches auf.

Das Programm in diesem Jahr war mal wieder sehr vielseitig. Am Tag der Ankunft konnte nicht mehr viel unternommen werden, da das Wetter sehr schlecht war. Dafür schien an den übrigen drei Tagen die Sonne. So besuchten die Gymnasiasten an Tag zwei die typischen Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm, „La Defénse“ und Notre Dame. An Tag drei besuchten sie dann auch noch einen imposanten Friedhof, „la Bastille“ und auch die Katakomben.

Am Sonntag hatte die Gruppe den Mittagszug gen Heimat gebucht, also besuchten sie noch den Louvre, wo auch die „Mona Lisa“ bestaunt wurde. Und jeder Schüler hielt einen kurzen Vortrag zu einer Sehenswürdigkeit. Zwischenzeitlich teilten sich die Schüler des MSMGs aber auch auf.

Am Ende waren alle der Meinung, dass sie sehr viel gesehen haben, es sehr aufregend war, die Zeit aber zu schnell vergangen sei.