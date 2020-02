Mitsingformat für Jedermann

Nach einer langen Pause kommt das Original-Rudelsingen mit David Rauterberg wieder zurück nach Telgte: Sonnenschein und frühlingsfrische Luft will das Team am kommenden Donnerstag, 5. März, zur zehnten Auflage des Kultformats ins Bürgerhaus mitbringen, heißt es in einer Ankündigung. Für die schönsten Frühlingsgefühle sorge ein Best-of-Jubiläumsprogramm voller Welthits.

Das Rudelsingen sei das beliebteste Mitsingformat in Deutschland. Neben über 100 festen Spielorten in der ganzen Bundesrepublik ist die Veranstaltungsreihe zudem bei vielen Festivals und Stadtfesten vertreten – ein Highlight im Programm, das den unterschiedlichsten Menschen Lust aufs Singen machen soll. Freiheit und Verbundenheit gehören beim Rudelsingen einfach dazu. Unbeschwert singen so von Nord bis Süd und von Ost bis West monatlich bis zu 10 000 Fans gemeinsam Hits von ABBA bis AC/DC. Elf Rudelsingen-Teams sorgen dabei für die Musik und begleiten die Teilnehmer rhythmisch durch das Programm.

„Beim Rudelsingen können alle Musikfans mitmachen, denn singen kann wirklich jeder“, sagt David Rauterberg, Erfinder und Vorsänger der Veranstaltungsreihe. Er begleitet das Rudel an der Gitarre gemeinsam mit Philip Ritter am Piano. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs hat für jeden im Publikum das passende Lied dabei. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das zehnte Telgter Rudelsingen startet am Donnerstag, 5. März, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Wer das nicht verpassen will, kann sich unter www.rudelsingen.de oder bei „Tourismus + Kultur“ Karten sichern. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Einlass ist ab 18.30 Uhr.