Auch in diesem Jahr wird es wieder Ferienangebote der Kreativwerkstatt des Westbeverner Krink für Kinder geben. Dies ist dank einiger Freiwilliger möglich, die für die verschiedenen Bereiche bereits ihre Zusage gegeben haben, erneut mit den Jungen und Mädchen Projekte durchzuführen.

„Toll, dass es nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr weitergeht“, freut sich Krink-Vorstandsmitglied Melanie Haberecht über die Bereitschaft, gemeinsame Projekte in Angriff zu nehmen.

Werken mit den Krink­rentnern in der Fahrradwerkstatt und dabei Räder sicher zu machen für den Straßenverkehr, ist eines der Angebote. Cindy Laukötter wird wieder ein kreatives Bastelprojekt für Mädchen und Jungen im Kindergartenalter anbieten. Details will Melanie Haberecht rechtzeitig bekanntgeben.

Auch einen Kinderflohmarkt wird es am 27. Juni wieder in Kombination mit einer Cafeteria des Fördervereins des Kindergartens Sternenzelt zum Sommerferien-Start geben. Unter dem Motto „Schnapp die eine Decke und mach Flohmarkt – und bessere dein Taschengeld auf“ veranstaltet der Krink für alle Kids und Teens diesen kostenlosen Flohmarkt von 9 bis 12 Uhr auf dem Schulhof der ehemaligen Schule in Vadrup. Bei gutem Wetter findet er draußen statt, bei Regen in der Aula und im Gebäude. Anmeldungen sind möglich bei Melanie Haberecht oder Bianca Janssen-Ahlbrandt.