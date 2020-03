„Innenleben“ lautet der Titel der neuen Installation der Telgter Künstlergruppe „Kulturnomaden“, die kürzlich in der alten Telefonzelle – auch als „Kunokiste“ bekannt – an der Schule für Musik, Emstor 7, aufgebaut wurde.

Während dort sonst vor allem Werke von Einzelkünstlern, auch unabhängig von den „Kulturnomaden“, zu sehen sind, wurde „Innenleben“ als Gemeinschaftsprojekt von Michael B. Ludwig, Michel M., sowie Marion und Arnold Illhardt gestaltet. Von den Ideengebern Marion und Arnold Illhardt stammen das Konzept von aufeinandergestapelten Schubladen, sowie der Titel. Die einzelnen Künstler setzten daraufhin unabhängig voneinander ihre Vorstellungen zu diesem Thema sowohl spontan, als auch mit vorbereiteten Teilstücken um und fügten erst vor Ort die Fragmente zu einem Fächersystem zusammen.

Unter „Innenleben“ ist die Gesamtheit der Gedanken, Gefühle, der seelischen Regungen und Motivationen eines Menschen hinterlegt. Diese Bereiche finden sich in dem zu einem Turm aufgebauten Sammelsurium an Schubladen wieder. Die „Kulturnomaden“ setzen sich aber auch kritisch mit dem Thema auseinander. So sind auch Anspielungen auf die Überwachung, blind übernommene Denkweisen oder die verdeckte Manipulation durch Politik oder Medien zu finden.

Die „Kunokiste“ zeigt wechselnde Ausstellungen seit November 2017 und versteht sich als kultureller Eingriff in das öffentliche Leben. Die Installation „Innenleben“ verbleibt noch einige Zeit in der alten Telefonzelle.