Im Anschluss an ihr jüngstes Treffen hat sich die Seniorengemeinschaft St. Johannes von Schwester Christa Paes verabschiedet. Mehr als 15 Jahre war die Ordensfrau, die im April innerhalb ihrer Ordensgemeinschaft eine neue Aufgabe in der Altenseelsorge in Münster übernehmen wird, deren geistliche Begleiterin. In diesem Amt stand sie unter anderem vielen Andachten, geistlichen Betrachtungen und Lesungen vor und war, so Helga Kosmann vom Lenkungsteam, zudem eine von den Senioren gern angefragte Ratgeberin. Im Namen aller dankte Helga Kosmann ihr für die gemeinsame Zeit und das große Engagement und erklärte, dass man sie ab sofort sehr vermissen werde. Als äußeres Zeichen des Dankes überreichte sie der Geehrten neben einem Blumenangebinde auch ein Album mit Fotos von den Jahresausflügen und vielen anderen gemeinsamen Aktivitäten. In kurzen Dankesworten äußerte Schwester Christa unter dem Beifall der Anwesenden den Wunsch, dass man sich nicht aus den Augen verlieren möge und sie sich auch künftig als ein Mitglied der Seniorengemeinschaft St. Johannes betrachte. Gern werde sie, wann immer es ihr das neue Amt erlaube, auf Besuch nach Telgte kommen.