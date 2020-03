Umzug mit über 800 Textilien

Die Kleiderstube der Telgter Kirchengemeinden hat ihre neuen Räumlichkeiten an der Münsterstraße 28 bezogen. Helle, freundliche und vor allem größere Verkaufsflächen sind jetzt verfügbar.

Mit einem Gläschen Sekt und ihren Gästen feierten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Kleiderstuben-Teams am Eröffnungstag den gelungenen Umzug: „Wir sind sehr froh über die schönen und geeigneten neuen Räumlichkeiten“, strahlte die Sprecherin Christa Mohnke .

Auch Propst Dr. Michael Langenfeld (für die Kirchengemeinde St. Marien) und Pfarrerin Sabine Elbert (für die Evangelische Kirchengemeinde) lobten das neue Domizil der Kleiderstube. Sie dankten den 18 Frauen und zwei Männern, die in Zukunft die Hauptlast für die Warenannahme, Sortierung, Auslage, Beratung und Verkauf tragen.

„ Wir hatten viele fleißige Helferinnen und Helfer. Wir hatten viele fleißige Helferinnen und Helfer. “ Christa Mohnke

Vor der feierlichen Einsegnung durch Propst Dr. Michael Langenfeld und Pfarrerin Sabine Elbert lagen sieben Wochen intensiver Aufbau- und Gestaltungsarbeit. Ein großes Warenlager an Kleidung musste von der Bahnhofstraße zur Münsterstraße transportiert werden. Auf 800 Bügeln an Kleiderstangen – 400 neue kamen hinzu – hängen jetzt Jacken, Anzüge, Kleider und Hemden. In vielen Regalen zeigen sich Kleidung und Schuhe nach geordneten Größen. Auch eine Umkleidekabine ist Bestandteil der Kleiderstube. „Wir hatten viele fleißige Helferinnen und Helfer“, bedankte sich Christa Mohnke bei den Frauen und Männern, die dazu beigetragen haben, dass die Kleiderstube nach erfolgreichem Umzug jetzt an der Münsterstraße 28 wieder an den Start gehen kann.

„ So werden die Kleidungsstücke mehr wertgeschätzt. So werden die Kleidungsstücke mehr wertgeschätzt. “ Christa Mohnke

Dort gibt es gebrauchte saubere Kleidung für Kinder, Jugendliche, Damen und Herren. Die Kleiderstube sei Anlaufpunkt für viele Telgter, betonte Christa Mohnke. Geld verdiene die Kleiderstube dadurch, dass für die Sachen geringe Beträge genommen werden. „So werden die Kleidungsstücke mehr wertgeschätzt“, betonte Christa Mohnke.

Sie wies einmal mehr darauf hin, dass jeder Telgter und jeder Interessent in der Kleiderstube willkommen sei, stöbern und einkaufen könne. Das Angebot richte sich nicht allein an Bedürftige.

Der Erlös ist für gemeinnützige Projekte und Organisationen bestimmt. Die Kleiderstube ist auf Kleiderspenden angewiesen. Diese werden immer montags von 17 bis 19.30 Uhr über den Eingang am Knickenberg-Parkplatz angenommen. Gespendete Kleidung oder Schuhe, die nicht den Ansprüchen für eine Weitergabe genügen, werden an den Malteser Hilfsdienst weitergeleitet. Die Öffnungszeiten der Kleiderstube sind dienstags von 9 bis 11.30 Uhr und von 15 bis 17.30 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 11.30 Uhr.