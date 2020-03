Die Nachricht von der von Kämmerer Stephan Herzig erlassenen Haushaltssperre ( WN berichteten) hat bei vielen Bürgern für Verunsicherung gesorgt. Auch bei Eltern, die unglücklich mit der derzeitigen Größe der Grundschulklassen sind und die hoffen, dass die Don-Bosco-Schule möglichst bald erweitert wird.

In der Sitzung des Planungsausschusses versuchte der Bürgermeister, Befürchtungen zu entkräften, dass diese Maßnahme wie auch die weitere räumliche Entwicklung der Schulen in den kommenden Jahren gestrichen werden könnten. „Die Haushaltssperre bedeutet nicht, dass wir auch alle für die Stadt strategisch wichtigen Arbeitsbereiche auf Eis legen müssen“, sagte Pieper . Die räumliche Entwicklung der Schulen und damit auch der Anbau an de Don-Bosco-Schule gehörten dazu. „Da werden wir aufgrund der Haushaltssperre keine Abstriche machen.“ Der Bürgermeister geht davon aus, dass die Erweiterung bis zum Schuljahr 2022/23 steht.

Auch die Sanierung der Dreifachhalle am Schulzentrum werde wie geplant fortgesetzt. „Es wäre völliger Wahnsinn, das Projekt jetzt zu stoppen“, so Wolfgang Pieper. Dieses soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Bei den an den übrigen Schulen ins Auge gefassten Maßnahmen „könnte es sein, dass die eine oder andere geschoben werden muss“. An den formulierten Zielen werde aber festgehalten, verspricht der Bürgermeister.

In der Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Dienstag, 10. März, um 17 Uhr wollen Kämmerer und Bürgermeister vorstellen, in welchen Bereichen gedeckelt werden soll.