„Nein“ zu Einzelwindrädern

„Ich bin relativ geplättet, weil die CDU nicht mitgehen will.“ Gerd Klünder (Grüne) konnte es kaum fassen, dass die Christdemokraten gemeinsam mit der FDP einen Antrag seiner Partei im Planungsausschuss am Donnerstagabend ablehnten, der zum Ziel hatte, mögliche Einzelstandorte für Windkraftanlagen zu genehmigen, soweit es Investoren gibt, die gleichzeitig auch über eine geeignete Fläche verfügen.

Bislang ist der Ausbau der Windenergie in Telgte durch den Flächennutzungsplan auf wenige Konzentrationszonen beschränkt. „Die Energiewende macht den weiteren Ausbau der Windkraftanlagen auch auf Telgter Stadtgebiet notwendig“, schreiben die Grünen in der Begründung. Weitere Konzentrationsflächen seien auf Grund der Restriktionen durch harte Tabukriterien nicht möglich. Deshalb müsse die Stadt auch Einzelanlagen zulassen. Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung von Bebauungsplänen für einzelne Standorte behalte die Stadt die Planungshoheit und überlasse die Entscheidung nicht den Gerichten, heißt es weiter.

Um Windenergieanlagen auch außerhalb von Konzentrationsflächen zu ermöglichen, sollten, so die Grünen, Investoren beziehungsweise Projektentwickler durch Flächenausweisungen im Rahmen der Bauleitplanung unterstützt werden, wenn sie die Planungskosten übernehmen. Bürgeranlagen sollten bevorzugt behandelt werden. Der Rat habe dann über jeden Antrag einzeln zu entscheiden. „Wir haben dann noch alle Steuerungsmöglichkeiten“, erklärte Udo Woltering (Grüne). „Wir können einzelne Anlagen möglich machen. Vielleicht kommen wir dadurch mal zu einer energieautonomen Stadt.“

Positiv stand Bürgermeister Wolfgang Pieper dem Antrag gegenüber. „Wir wissen aber nicht, ob wir das rechtssicher nach Hause schaukeln können.“

„Nicht, dass wir etwas gegen Windkraft hätten. Aber wir werden diesen Weg nicht mitgehen“, so Volker Hövelmann (CDU). Die rechtlichen Risiken seien zu hoch. In der Landes- und Bundespolitik sei in dieser Frage einiges in Bewegung. Die Ergebnisse wolle man erst abwarten.

Klaus-Werner Heger (SPD) signalisierte seine Zustimmung für den Grünen-Antrag, schlug dann aber vor, als die Ablehnung durch die CDU klar wurde, zunächst eine rechtliche Beurteilung einzuholen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Doch auch das wurde von CDU und FDP – auch mit Blick auf die von Kämmerer Stephan Herzig erlassene Haushaltssperre – abgelehnt.

Abschließend sagten Christdemokraten und Freie Demokraten zudem auch noch „Nein“ zum Antrag der Grünen, so dass die Genehmigung von Einzelanlagen auf absehbare Zeit vom Tisch ist.