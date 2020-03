Unmut über Verdichtung

In Telgte wird dringend Wohnraum benötigt. Insbesondere auch günstige Wohnfläche. Doch Grundstücke stehen trotz vieler Interessenten nicht zur Verfügung. Das in Planung befindliche Baugebiet „Telgte-Süd“ soll Abhilfe schaffen. Doch irgendwie scheint dieses Projekt unter keinem günstigen Stern zu stehen. Immer wieder gibt es Meinungsverschiedenheiten über die Planung und das Konzept dieses Baugebietes. So auch am Donnerstagabend in der Planungsausschusssitzung.

Zur Vorgeschichte: Erst musste „Telgte-Süd“ im vergangenen Jahr wegen möglicher Geruchsimmissionen und der nicht realisierbaren Umsiedlung des dort beheimateten Lohnunternehmers Rüter (WN berichteten) um einen Bauabschnitt von drei auf zwei abgespeckt werden. 350 bis 360 Wohneinheiten – 30 Prozent davon öffentlicher, sozial geförderter Wohnungsbau – waren eigentlich geplant. Nach ersten überarbeiteten Planungen sollten es in zwei Bauabschnitten dann noch 250 bis 280 Einheiten sein. Doch im Planungsausschuss gab es eine Überraschung: Durch Verdichtung in Bauabschnitt zwei sollen es doch wieder die einst anvisierten 355 Einheiten werden.

Das rief Unmut bei der CDU hervor. Volker Hövelmann (CDU) stellte nicht das Baugebiet an sich in Frage, sagte aber: „Wir wünschen uns eine aufgelockerte Bebauung. So wie sie für die Stadt prägend ist. Wir bedauern sehr, dass die Zahl der Einfamilienhäuser stark gesunken ist.“ Dem hielt Bürgermeister Wolfgang Pieper entgegen: „Wir müssen behutsam mit den Flächen umgehen. Jede Fläche, die wir nutzen, entziehen wir anderen Bereichen wie der Landwirtschaft oder der Erholung. Wir haben eine rasante Nachfrage zu bedienen, aber nicht nur nach Einfamilienhäusern.“ Begrüßt wurde die Verdichtung von der SPD, die ihrerseits kritisierte, dass die Planung im Bereich „Telgte-Süd“ keinen Bolzplatz vorsieht.

Heftig diskutiert wurde über mögliche Geruchsbelastungen auch in den Bauabschnitten eins und zwei. Und das, obwohl ein Gutachter zuvor erklärt hatte, dass die Immissionsgrenzwerte eingehalten würden. Detlev Dierkes (FDP) äußerte Zweifel an der Vorgehensweise der Gutachter und der Methode, wie die Immissionen gemessen wurden. Da sei vieles „hin und her gerechnet“ worden. Das wollte Wolfgang Pieper so nicht stehen lassen. „Hier wird der Eindruck erzeugt, es sei schlampig gearbeitet worden. Das geht nicht.“ Dass sich Zahlen in Gutachten im Laufe eines Verfahrens änderten, gerade auch nach der Aufgabe des dritten Bauabschnittes, sei normal.

Auch die Zukunft des Lohnunternehmens Rüter war Thema. „Das Unternehmen hat an diesem Standort Bestand. Der Betrieb kann weitergeführt werden. Über Erweiterungswünsche entscheidet der Kreis“, erklärte Pieper. In Überlegung ist derzeit, im Bereich der Firma ein kleines Gewerbegebiet auszuweisen, um dem Unternehmen eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es gebe zudem, so der Bürgermeister, Signale, dass der Kreis eine „kleine Betriebserweiterung mitgeht“.

In der Einwohnerfragestunde wurde nach den Quadratmeterpreisen in „Telgte-Süd“ gefragt. Der Businessplan sehe derzeit einen Preis um die 340 Euro vor, so Pieper. Der Rat werde aber erst Ende 2020/Anfang 2021 die Preise festlegen..