Unterstützung durch den Nachwuchs

Es war nach Meinung der Organisatoren ein schönes Zeichen: An der Aktion „Sauberes Telgte“ haben sich am Samstag viele Kinder und Jugendliche beteiligt. „Vereine und Bürger haben so zur Verschönerung des Stadtbildes beigetragen“, freute sich unter anderem Ihno Gerdes von der Verwaltung.

Die Teilnehmer durchkämmten Böschungen, Straßengräben und Grünflächen. Auch Kommunalpolitiker, unter ihnen Bürgermeister Wolfgang Pieper und sein Vize Karl-Heinz Greiwe, beteiligten sich an der Aktion. Cheforganisator Ihno Gerdes freute sich über das trockene Wetter und darüber, dass rund 100 Telgter gekommen waren, um die Stadt vom Unrat zu befreien. Vereine und Gruppierungen wie die Sportgemeinschaft, die Walker und Läufer des TV Friesen, der Malteser Hilfsdienst, der Kindergottesdienstkreis der Evangelischen Kirchengemeinde, der Verein Raestruper Gemeindehaus, Parteivertreter, Westfalenfleiß – um nur einige zu nennen – sowie einzelne Familien- und Einzelpersonen wurden mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken ausgestattet. Der Bauhof war mit vier Mitarbeitern und Fahrzeugen im Einsatz, um die vollen Müllsäcke einzusammeln.

„Das war wieder eine top Aktion, die Sensibilität für Müll steigt und mehr junge Menschen machen mit,“ zog Ihno Gerdes eine zufriedene Bilanz. Innerhalb der Stadt habe es weniger Unrat gegeben. Außerhalb sei allerdings mehr entdeckt worden. Dort war vor allem der Hegering Telgte-Westbevern im Einsatz.

Zu den eher kuriosen oder größeren Fundstücken gehörten mehrere Autoreifen, eine Drohne, alte Fahrräder und eine Badewanne. „Megacool“, strahlten die Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern erstmals dabei waren. In der Stadt wurden öffentliche Plätze und stark frequentierte Bereiche abgesucht. Westbevern wird zu einem späteren Zeitpunkt vom Krink gesäubert.

Einen Dank sprach Gerdes auch der AWG in Ennigerloh und der Raiffeisen aus, die Handschuhe, Warnwesten und Müllsäcke zur Verfügung gestellt hatten. Die Firma Kurz Ebert stellte einen Großcontainer bereit, die AWG entsorgte den Müll kostenfrei, Trinkgut stellte den Freiwilligen Getränke zur Verfügung, und der Hegering, Raiffeisen und der Angelsportverein bezahlten schließlich die Erbsensuppe.