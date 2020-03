Am Freitag zwischen 13.30 und 14 Uhr verursachte nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Waldfriedhof Lauheide. Der Fahrer beschädigte die linke Seite eines dort geparkten Mercedes. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, 0 25 81/94 10 00 oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.