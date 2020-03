Gut gelaunt machten sich etliche Teilnehmer von „Senioren mit Senioren“ auf den Weg zur Kornbrennerei Gerbermann in Everswinkel. Dort gab ihnen Silvia Kirschke zunächst allgemeine Informationen zu dem Betrieb, dessen Wurzeln als landwirtschaftlicher Hof bis ins Jahr 1400 zurückreichen. Die Kornbrennerei leitet André Gerbermann in fünfter Generation, gegründet wurde sie 1870 als sogenannte Dampf-Branntweinbrennerei.

Heute werden auf den Feldern Raps, Mais, Gras und die für die Brennerei wichtigen Getreidearten Weizen, Dinkel und Emmer angebaut. In der Brennerei wird das Getreide schonend zweifach destilliert, bevor es in unterschiedlichen Holzfässern reift. Aber auch viele andere leckere Destillate und Liköre entstehen hier.

Im Anschluss an die Einführung konnten die Besucher die „gläserne Brennerei“ besichtigen, in der sie die Kunst der Destillation hautnah miterleben durften. Während der Führung lernten sie die Geschichte der landwirtschaftlichen Alkoholerzeugung im Allgemeinen und die spezielle auf dem Hof Gerbermann kennen und erhielten einen Einblick in die einzelnen Produktionsschritte bis hin zum guten Tropfen.

Abgerundet wurde der Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und einer Verkostung hofeigener Produkte. Begeistert und gestärkt machte man sich danach auf den Heimweg nach Telgte.