Beim zweiten Westbeverner „Moonlight Shopping von Frauen für Frauen“ stand das Stöbern in den Angeboten an den rund 50 Ständen sowie das Plaudern im Vordergrund. Das Thema Corona-Schutz gehörte aber auch dazu: Krink-Vorstandsmitglied Melanie Haberecht verwies darauf, dass ausreichend Seife, Papier- und Desinfektionstücher zur Verfügung stünden. Am Buffet gab das Team die Speisen aus. Die Besucher begrüßten die Vorsichtsmaßnahmen, die Resonanz auf die Veranstaltung war groß.

Besucherin Katrin Jäger wollte einen Blazer kaufen, Standbeschickerinnen Bianca Demmer und Janin Bußmann hoben die gute Atmosphäre hervor.

Über die gute Shopping-Stimmung freute sich das Organisationstrio aus Cindy Laukötter, Stefanie Hardes und Melanie Haberecht. Sie wurden durch ein Helferteam unterstützt, dem Bianca Ahlbrandt, Nina Esser, Tanja Kaffille und Simone Nosthoff angehörten. Schon bei der Vergabe der Standplätze hatte sich abgezeichnet, wie groß das Interesse ist. Die Verkaufsstände waren im gesamten Gebäude der ehemaligen Grundschule in Vadrup verteilt. Für das Zirkusprojekt des Fördervereins der St.-Christophorus-Grundschule kamen 183,70 Euro zusammen, die der Krink auf 200 aufrundete. Am 25. September gibt es die nächste Auflage.