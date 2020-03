Eine musikalische Liebeserklärung

Am Samstagabend war es im Bürgerhaus aber nicht ganz so, wie man es sich gewünscht hatte: Gerade einmal 120 Liebhaber von Hand gemachter Musik hatten sich eingefunden. Daher hatten es die drei Musiker natürlich viel schwerer, den Abend zu einem Musikerlebnis werden zu lassen.

Aber Kevin Sheahen, Jörg Gleba und Roland Noack sind seit fast 20 Jahren als Botschafter irischer Weisen unterwegs. Mit ihrer natürlichen und charmanten Art schufen sie sofort einen direkten Kontakt zum Publikum, spielten auch vor nicht so vollem Haus mit ungebremster Energie und Leidenschaft.

Als die „einzigen legitimen Nachfolger der Dubliners“ werden sie gerne bezeichnet, leben und lieben wirklich die Musik von der grünen Insel, und so wurde ihre musikalische Liebeserklärung doch zu einem mitreißenden Erlebnis. Jenseits des Mainstreams kommerzieller Musikvermarktung haben sie sich ein Gefühl für die Schönheiten der Folkmusik bewahrt.

Aus der Schatzkiste ihres Repertoires hatten sie ein ganz facettenreiches Programm zusammengestellt, bei dem die allseits bekannten „Sauf- und Trinklieder“ natürlich nicht fehlen durften. Aber „The Stokes“ können noch viel mehr, und so genoss man die rasanten instrumentalen Reels und Jigs und die mit tiefem Gefühl vorgetragenen Balladen.

Der Ire Kevin Sheahan wusste mit seinen kleinen Geschichten ebenso zu begeistern wie mit seiner Stimme. Zum wohl letzten Mal spielten sie „A Nation once again“, ihr politisches Statement zum Brexit. Der sei nach Kevin Sheahan wohl „von denselben Leuten geplant, die auf den Flughafen von Berlin machen“.

Aber dann ging es hochmusikalisch weiter. Das Trio entführte das Publikum mit traditionellen Weisen in die Welt des „Lord of the Dance“, durften Songs wie „Banks of the Roses“ und „Queen of the Land“ natürlich nicht fehlen.

Virtuos wusste Roland Noack an den Pipes den Liedern eine besondere Farbe zu geben, und auch die Spielkunst von Jörg Gleba am Banjo war ein Genuss.

Zwar verwandelte sich der Saal des Bürgerhauses nicht in einen gemütlichen Pub, aber man fühlte sich doch wohl mit so engagierten Musikern. „The Stokes“ sind selbst im Mutterland des Irish Folk anerkannt, das Trio wurden dort zweimal in Folge zur besten Band gewählt. Da kann nur wünschen, dass sie noch einmal den Weg nach Telgte einschlagen und sich dann über eine größere Resonanz freuen können.