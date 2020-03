17 Vorschulkinder des St.-Christophorus-Kindergartens in Westbevern haben an einer Nistkasten-Aktion der Krinkrentner Albert Lau­brock, Albert Harmann und Josef Große Hovest teilgenommen. Diese hatten vorgefertigte Holzteile mitgebracht, die die Kinder abschleifen, zusammenschrauben und zusammennageln durften. „Die Kinder konnten neue Erfahrungen sammeln und hatten viel Spaß“, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem Bau wurden die Nistkästen mit zwei Großvätern auf dem Kindergartengelände aufgehängt. „Das Gefühl, in einer Gemeinschaft etwas Gutes für die Umwelt zu tun, hat die Kinder sehr angesprochen“, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens.