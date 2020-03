Nachdem die Entwicklung zum Thema Corona-Virus in der Region über das Wochenende beobachtet wurde, sind die Veranstalter zu dem Entschluss gekommen, die Seniorenmesse am Samstag, 14. März, abzusagen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Telgte.

Zum einen gelte es die Zielgruppe der Seniorenmesse zu schützen, da insbesondere ältere Menschen zur Risikogruppe gehören, was den Verlauf der Erkrankung betrifft. Zum anderen sei es wichtig, Rücksicht auf die Interessen der Ausstellerinnen und Aussteller und deren Fürsorgepflicht gegenüber ihrer Mitarbeiterschaft zu nehmen.

Ein Ersatztermin sei aus heutiger Sicht nicht geplant, so die Verwaltung.