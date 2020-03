Baugebiete und die Verkehrssituation im Dorf gehörten zu den Themen, über die Bürgermeister Wolfgang Pieper vor 52 Krinkrentnern referierte. Dabei wurde deutlich, dass gerade diese Punkte den Bürgern insgesamt wichtig sind.

Pieper gab zunächst einen Überblick. Zum Thema Baugebiete stellte er die Frage „Wollen wir unbegrenzt wachsen?“ an den Beginn seiner Ausführungen. Pieper weiter: „Wie sieht Westbevern in 20 bis 30 Jahren aus?“ Eine intensive Diskussion begann sogleich im Bezug auf das Baugebiet Lütken Esch. Warum zuerst nur die Baugrundstücke rechts der Straße Richtung Haus Langen und nicht auch die auf der linken Seite in Angriff genommen werden, war eine Frage. Hier seien Vorgaben maßgeblich, so der Bürgermeister. Die Erschließung von Abschnitt eins soll noch in diesem Jahr erfolgen, 2021 gebaut werden.

Was die geplanten Baugrundstücke in Vadrup Nord angeht, kamen die Entwässerungsprobleme zur Sprache. Das Thema Verkehrssituation im Dorf – insbesondere der Schwerlastverkehr – war ebenfalls ein heißes Eisen. Die vor einiger Zeit von Experten vorgelegten Pläne für einen Kreisverkehr oder Ampelanlagen stießen auf wenig Gegenliebe.

Wolfgang Matschke macht den Vorschlag, eine Unterschriftenaktion in die Wege zu leiten mit dem Ziel, den Schwerlastverkehr aus dem Dorf zu bekommen – mit Ausnahme der Zulieferer für die ortsansässigen Firmen.

Pieper beantworte auch noch Fragen zum Standort Grundschule, zum Feuerwehrgerätehaus und weiteren Themen, die aktuell die Verwaltung und Politik beschäftigen. Der neue „Chef“ der Krinkrentner, Gunther Thieme, bedankte sich beim Bürgermeister für die detaillierten Darstellungen und seine offenen Worte.

Zudem ging er auf die nächsten Termine ein: Am Donnerstag, 12. März, steht die Reinigung der Wanderwege durch Krinkrentner mit Schülern der Grundschule auf dem Programm. Treffpunkt für alle ist um 15 Uhr auf dem Dorfplatz.

Das nächste Beisammensein ist am 7. April um 16.30 Uhr im Pfarrheim.