Mit einem Duo in ungewöhnlicher Besetzung beendet der Kultur-Freundeskreis seine aktuelle Kammerkonzertsaison. Am kommenden Sonntag, 15. März, um 19.30 Uhr konzertiert der Akkordeonist Julius Schepansky gemeinsam mit dem Fagottisten Mathis Kaspar Stier im Bürgerhaus.

Dreistimmige Sinfonien

Ihr Programm „Bach plus“ enthält sämtliche dreistimmige Sinfonien (BWV 787-801) Johann Sebastian Bachs, deren Polyphonie in der Bearbeitung für Fagott und Akkordeon in einem völlig neuen Licht erstrahlt. Als Intermezzi erklingen jeweils Werke von Zeitgenossen Bachs, wie Carl Philipp Emanuel Bach, Domenico Scarlatti, Benedetto Marcello, Antonio Vivaldi und Georg Philipp Telemann.

Nach seinem Jungstudium bei Claudia Buder in Münster begann Julius Schepansky 2017 sein Studium in der Klasse von Mie Miki und Heidi Luosujärvi an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Zusätzlich studiert er bei Peter Walter Jazzklavier. 2017 wurde ihm der Nachwuchsförderpreis für Musik des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen.

Preisgekrönte Musiker

Mathis Kaspar Stier ist seit Herbst 2016 Solofagottist des WDR-Sinfonieorchesters Köln. Bereits im Alter von 19 Jahren gewann er Preise beim Musikwettbewerb Prager Frühling sowie beim Gillet-Fox Wettbewerb in New York. Er wurde mit 14 Jahren Jungstudent an der Musikhochschule München bei Lyndon Watts. 2012 begann er sein Studium bei Eberhard Marschall in München, gefördert von der Studienstiftung des deutschen Volkes. 2015 wurde er Stipendiat der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker.

2018 wurden Julius Schepansky und Mathis Kaspar Stier mit einem Stipendium des Deutschen Musikwettbewerbs ausgezeichnet und in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen.

Kartenvorverkauf läuft bis Samstag

Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 14 Euro bei Tourismus+Kultur in der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4 erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.