„Ich habe eine Idee“, grübelt ein Schüler der 5d des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte an diesem Morgen. „Ich weiß schon, was das Problem ist“, ruft ein anderer Junge begeistert. Über drei Tage gab es für die Klassen fünf und sechs des Gymnasiums die MINT-Forscher-Tage. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Klassen hatten jeweils zwei Schulstunden, in denen sie in den Biologieräumen des Gymnasiums in Dreiergruppen an verschiedenen Stationen arbeiteten. Diese Stationen umfassten die MINT-Themenbereiche.

Organisiert hat die Aktion Lehrer und MINT-Koordinator Philip Austermann. Er kam auf die Idee, weil er der Meinung ist, dass so eine Grundlage für naturwissenschaftliches Arbeiten geschaffen wird. Außerdem findet er es relevant, dass Schüler gewisse Dinge hinterfragen: „Es ist wichtig, dass junge Menschen Fragen stellen.“

Die Schüler mussten in den Gruppen versuchen, selbstständig eine Problemfrage zu erstellen, Vermutungen aufzustellen und einen Versuch zu entwickeln. Dann sollten sie einen Lösungsansatz entwickeln. Alle Schüler mussten ein Protokoll führen, das sie freiwillig abgeben konnten. Das Beste soll einen Preis bekommen. Bei dem Projekt ging es nicht darum, viele Stationen in kurzer Zeit zu schaffen. „Es ist wichtig, den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweg zu erfassen.“