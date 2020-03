Noch mehr Besucher anlocken

Mit einem attraktiven Programm will der Kultur-Freundeskreis Telgte viele Besucher und vor allem auch neue Abonnenten für seine Kammerkonzertreihe gewinnen. Sieben Konzerte fanden während der jüngsten Saison statt. 818 Besucher zählte der Kultur-Freundeskreis. Die Zahl von 95 Abonnenten konnte nicht gesteigert werden. Auch die Mitgliederzahl von 109 bleibt weiter konstant.

Diskutiert wurde in der Versammlung am Dienstagabend bei Seiling auch über die Anhebung der Konzertpreise. Der Vorsitzende Ulrich Michael begründete die moderate Anhebung mit gestiegenen Kosten für Konzerte von Stipendiaten. Auch sei die Preisanhebung eine Wertschätzung für die hervorragende musikalische Arbeit junger Künstler. Laut Versammlungsbeschluss kostet ein einzelnes Abokonzert künftig 13 Euro, 91 Euro für die Konzertreihe. Für die einzelne Eintrittskarte zahlt der Besucher im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Die Preise bezeichnete Ulrich Michael noch immer als „äußerst preiswert“. Studenten und Azubis unter 25 Jahren zahlen fünf Euro.

„Als Vorsitzender des Kultur-Freundeskreises wünsche ich mir noch mehr jüngere Besucher unserer Kammerkonzerte. Die jungen Künstler beschenken unser Publikum musikalisch stets aufs Neue mit besonderer Empathie. Ich wünsche mir, dass gerade auch junge Familien dies erleben und viel Gebrauch von unseren Konzertangeboten machen.“ Sechs davon stellte der künstlerische Leiter, Tobias Köhler , bei der Versammlung vor. Das Programm für den 25. Oktober konnte Tobias Köhler noch nicht benennen. Die Konzertsaison beginnt am 20. September mit einem Publikumswunsch: Das „Xenon Saxofonquartett“ tritt erneut im Bürgerhaus auf. Es zählt als international preisgekröntes Ensemble zu den jungen Hoffnungsträgern der Kammermusikszene. Am 15. November gastiert die „MikroPhilharmonie-Einklang“ aus Münster im Bürgerhaus. Sie spielt große Orchesterwerke in Kammerbesetzungen für 15 bis 22 Musiker. Am 13. Dezember kommt der Pianist Klaus Sticken. Er ist seit über 25 Jahren im Konzertleben präsent. Am 17. Januar 2021 folgt das „TARS-Barockensemble“. Die drei Musiker Claudius Kamp, Charlotte Schwenke und Johannes Rake spielen Musik aus der Barockzeit. Am 28. Februar 2021 darf sich das Publikum auf das Duo Julia Puls (Klarinette) und Viktor Soos (Klavier) freuen. Das Duo startete Anfang 2017 an der Musikhochschule Lübeck und kommt mit der Empfehlung, Preisträger internationaler Wettbewerbe zu sein, in die Emsstadt. Am 21. März endet die Konzertsaison 2020/21 mit den Musikern des „Monet Bläserquintetts“.

Ulrich Michael bedauerte es, dass die im vergangenen Jahr geplante Opernfahrt aufgrund geringer Teilnehmerzahl nicht stattfinden konnte. Dennoch plane der Kultur-Freundeskreis einen neuen Anlauf. Angesprochen wurde auch der Schnadgang des Heimatvereins am Samstag, 19. September. „Michelangelo – Der andere Blick“ lautet das Motto einer Kunsttagesfahrt in Kooperation mit der VHS am 20. Juni. Ziel ist das westfälische Kloster Dalheim bei Lichtenau im Kreis Paderborn: Dort zu sehen ist die unvergleichliche Bilderwelt von Michelangelos Sixtinischer Kapelle. Die Leitung hat Ulrich Michael. Anmeldungen und weitere Infos gibt es bei der VHS, Kapellenstraße 2, 21 53.