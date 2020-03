Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Geschäft an der Münsterstraße eingestiegen. Sie entwendeten Bargeld. Des Weiteren wurde ein versuchter Einbruch in ein Geschäftslokal an der Emsstraße festgestellt.

Hinweise an die Polizei in Warendorf, 0 25 81/94 10 00, oder an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.