Die besten Schützen 2020 stehen fest

Bei der Vereinsmeisterschaft ermittelte jetzt die Schießabteilung St. Anna Telgte ihre diesjährigen Vereinsmeister. Geschossen wurde in insgesamt acht Klassen in den Disziplinen Luftgewehr (LG) stehend, Luftgewehr Auflage, Luftgewehr angestrichen und Luftpistole ( LP ).

Die Ergebnisse:

Gesamt-Vereinsmeister in derDisziplin LG aufgelegt: 1. Franz-Josef Gerke mit 148 Ringen, 2. Thomas Lehmann (mit 147 Ringen), 3. Norbert Lange (144);

Gesamt-Vereinsmeister in derDisziplin LG/LP stehend: 1. Olaf Strauß mit 134 Ringen, 2. Andreas Voßkötter (118 Ringe), 3. Maren Voßkötter ( 102);

Vereinsmeister (VM) in derDisziplin LG stehend, Klasse: Schüler weiblich– Maren Voßkötter (102 Ringe);

VM in derDisziplin Luftpistole, Klasse: Altersklasse1. Olaf Strauß (134 Ringe); Platz 2 Andreas Voßkötter (118 Ringe); VM in derDisziplin Luftgewehr stehend, Klasse:Schützen männlich 1. Thomas Bahr (92 Ringe); Platz 2 Dirk Stratmann 76 Ringe;

VM in derDisziplin Luftgewehr aufgelegt, Klasse:Altersklasse weiblich – Melanie Christ (139 Ringe); VM in derDisziplin Luftgewehr aufgelegt, Klasse: Senioren Iweiblich– Ingeborg Lange (136 Ringe); VM in derDisziplin Luftgewehr aufgelegt, Klasse: Altersklasse männlich– Thomas Lehmann (147); Platz 2 Andreas Voßkötter (142 Ringe), Platz 3 Lars Kuhlmann (140), Platz 4 Wolfgang Reiser (140).

VM in derDisziplin Luftgewehr aufgelegt, Klasse: Senioren I männlich1. Franz Josef Gerke (148 Ringe), Platz 2 Norbert Lange (144), Platz 3 Reinhold Sloot (144). In derDisziplin Luftgewehr aufgelegt, Klasse: Senioren II männlichgewann Rudi Hirsch mit 142 Ringen.

