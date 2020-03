Musik, ein gutes Miteinander und Geselligkeit: Das sind die Eckpfeiler des Vadruper Fanfarenzuges. Das soll sich natürlich auch in diesem Jahr nicht ändern.

Nach der stressigen, aber schönen Karnevalssession mit zahlreichen Auftritten folgen nun die Generalversammlung und die Probenarbeit zur Vorbereitung auf die Freiluftsaison. Alle Mitglieder des Vadruper Fanfarenzuges sind heute um 19 Uhr zur Generalversammlung in die ehemalige Grundschule in Vadrup eingeladen. Bei der Zusammenkunft werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Geblickt wird auf die Probenarbeit, Auftritte, Ausbildung und den geselligen Bereich.

In den Blickpunkt rückt bereits der musikalische Oster-Dämmerschoppen, den der Vadruper Fanfarenzug und der Musikzug Westbevern-Dorf gemeinsam durchführen. Der Vadruper Fanfarenzug ist in diesem Jahr Veranstalter und lädt interessierte Zuhörer am Ostermontag, 13. April, um 17 Uhr auf den Brinker Platz ein. Dieses Event ist gleichzeitig auch der Einstieg in die Freiluftsaison. Für Stärkung und Getränke wird gesorgt.

Aufspielen wird der Fanfarenzug auch beim Maibaumrichten am 30. April auf dem Brinker Platz. Das Aufstellen übernehmen die Mitglieder der Ehrengarde. Den musikalischen Hit-Mix steuern die Akteure des Fanfarenzuges in gewohnter Form bei.

In Aktion treten die Musiker auch beim Kompanieappell des Schützenvereins Westbevern-Vadrup, der am 9. Mai auf dem Hof Ahlbrandt stattfindet. Es schließen sich die Auftritte bei Schützen- und Musikfesten, Jubiläen und weiteren Veranstaltungen mehr an. Das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ ist ein besonderes Highlight.

Ein Schwerpunkt ist die musikalische Ausbildung interessierter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener. „Alle, die Interesse haben, ein Musikinstrument zu erlernen, sind willkommen und können jederzeit einsteigen.“

Nach der närrischen Zeit bietet sich eine gute Gelegenheit. Ausbilder für die einzelnen Instrumente stehen bereit. Die Instrumente stellt der Fanfarenzug“, sagt Markus Rotthowe, Vorsitzender des Fanfarenzuges. Die Proben finden mittwochs in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup statt. Wer Interesse an einer Ausbildung an einem Instrument hat, kann sich an Markus Rotthowe, 88 636, wenden.