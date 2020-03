Mit einem virtuellen Rundgang durch Telgte, untermalt durch Wortbeiträge und Bilder von einigen Wahrzeichen, begeisterte Irmgard Pelster die Teilnehmer beim Treffen der Seniorengemeinschaft Westbevern im Pfarrheim.

Der Marktplatz, Straßenzüge und Gassen, Parkanlagen, die Kirche und die Kapelle waren wichtigen Punkte bei ihrem Vortrag über die Emsstadt. Marlies Sommer , Leiterin des Seniorenteams, bedankte sich am Ende bei Irmgard Pelster.

Schwester Theodora hielt die Andacht, mit der das monatliche Treffen im Pfarrheim in Westbevern-Dorf an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 14.30 Uhr beginnt. Nach Kaffee und Kuchen, die vom Leitungsteam der Seniorengemeinschaft aufgetischt wurden, wurden gemeinsam Frühlingslieder gesungen.

Interessierte, insbesondere auch Neubürger, sind zu den monatlichen Treffen stets willkommen. Ein Fahrdienst ist eingerichtet, der Frauen und Männer von zu Hause abholt und wieder zurückbringt, die am Seniorennachmittag teilnehmen möchten, aber keine Mitfahrgelegenheit haben.

Marlies Sommer wies auch schon auf das nächste Treffen hin, bei dem biblische Geschichten vorgetragen werden. Den Kreuzweg beten die Senioren in der Kirche.

Das Seniorenteam bilden Marlies Sommer, Renate Luttermann, Maria Topheide, Maria Beermann und Alois Rotthowe.

Das Seniorenkegeln der „Fidelen Rentner und Rentnerinnen“, das Teil der Seniorengemeinschaft ist, findet an jedem dritten Donnerstag im Montag von 15.30 bis 17.30 Uhr im Gasthof „Zur Bever“ statt. Die Seniorengymnastik unter der Leitung von Dagmar Jäger findet montags um 9.30 Uhr im Pfarrheim und mittwochs um 9.30 Uhr in der Gymnastikhalle in Vadrup statt – außer in den Ferien.

Auskünfte über die Seniorengemeinschaft erteilt Marlies Sommer unter 0 25 04/87 56.