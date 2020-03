Eine 19-jährige Frau aus Sassenberg befuhr am Samstag gegen 14.30 Uhr mit ihrem Motorrad die B 51 in Fahrtrichtung Münster. In Höhe der Einmündung Eichenweg mussten zwei Pkw, die ebenfalls in Richtung Münster unterwegs waren, verkehrsbedingt abbremsen. Die junge Frau bemerkte das zu spät und fuhr auf den Wagen einer 30-jährigen Frau aus Ostbevern auf. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu leichten Verkehrsstörungen.