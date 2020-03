Zum Wochenende hat in vielen Geschäften die Zahl der sogenannten „Hamsterkäufe“ wieder zugenommen: Das bestätigten Mitarbeiterinnen verschiedener Läden.

Nach wie vor stark gefragt – aber kaum zu bekommen – ist Toilettenpapier. In einem Telgter Discounter soll eine komplette Palette innerhalb von etwas mehr als einer Stunde verkauft gewesen sein.

Wer auf der Suche nach Desinfektionsmittel war, der konnte kurzzeitig fündig werden. In einem Drogeriemarkt war mit der regulären Lieferung eine größere Menge gekommen, die nach Angaben einer Angestellten innerhalb kürzester Zeit verkauft war – und das trotz einer Rationierung, denn pro Kunde waren nur drei Flaschen „erlaubt“.

Während vor einigen Tagen in den Supermärkten vor allem Konserven ein „Renner“ waren, fanden dieses Mal Nudeln und Tiefkühl-Gemüse jeglicher Art zahllose Käufer. In vielen Geschäften waren die entsprechenden Regale und Truhen leer. Kaum zu bekommen ist aktuell auch Mehl. In einem Discounter war eine größere Menge geliefert worden, die nach Angaben einer Mitarbeiterin innerhalb weniger Stunden verkauft worden war.

„Wir werden ganz regelmäßig mit nahezu allen Waren beliefert, allerdings kaufen viele Kunden größere Mengen als sonst üblich“, sagte eine Telgter Fachverkäuferin im Gespräch. Sprich: Eigentlich sind nahezu sämtliche Waren verfügbar oder in den Märkten im Zulauf, angesichts von „Hamsterkäufen“ aber oft schnell wieder vergriffen.

In den ersten Geschäften werden Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter getroffen. Zum Teil sind die Kassiererinnen mit Einmalhandschuhen ausgestattet worden, und Desinfektionsmittel stehen bereit.

Dass wieder größere Mengen eingekauft wurden und werden hängt nach Meinung einiger Experten damit zusammen, dass ab der kommenden Woche Kindergärten und Schulen geschlossen sind. Daher hätten viele Familien ihre Vorräte erhöht, damit der Nachwuchs – der sonst in der Schulmensa oder im Kindergarten verköstigt wird – etwas zu essen hat.

Die Sorge vor Engpässen in Deutschland ist weiterhin groß. Das sei aber nach Ansicht von Verkehrsminister Andreas Scheuer kein Anlass für panische Hamsterkäufe. „Es besteht kein Grund zur Sorge, dass Lebensmittelknappheit herrschen könnte“, sagte er am Samstag nach Gesprächen mit allen großen Discountern.