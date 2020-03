1967 Auftritte seit 1977

Mit der Wiederwahl des zweiten Vorsitzenden René Heitmann , des zweiten Kassenwartes Hermann Eickholt und der ersten Schriftführerin Christiane Markfort kann der Vorstand des Vadruper Fanfarenzuges weiterhin in bewährter Besetzung arbeiten und die Herausforderungen in den verschiedenen Bereichen angehen. Musik, ein gutes Miteinander und Geselligkeit sind die Eckpfeiler.

Die Probenarbeit des Fanfarenzuges ist aktuell durch das Corona-Virus eingeschränkt. Der Ausbildungsbetrieb ruht bis Ostern . Dementsprechend fällt auch der Oster- Dämmerschoppen aus, den der Vadruper Fanfarenzug und der Musikzug Westbevern-Dorf gemeinsam durchführen wollten. Der Fanfarenzug wäre am Ostermontag Ausrichter auf dem Brinker Platz gewesen. „Die Gesundheit geht vor. Daher passen wir uns der gegebenen Situation an. Was die Veranstaltungen nach Ostern betrifft, müssen wir abwarten wie sich die allgemeine Lage entwickelt. Natürlich mit der Hoffnung, dass sich alles entspannt und der geregelte Alltag eintritt“, sagte Markus Rotthowe , Vorsitzender des Vadruper Fanfarenzuges bei der Generalversammlung, die am Samstagabend in der Aula der ehemaligen Grundschule in Vadrup stattfand.

Rotthowes Dank galt zunächst allen, die sich für das Vereinsleben einsetzen. Stolz ist der „Chef“ auf das Ausbildungsteam. „Ich bin froh, dass wir in unseren Reihen so engagierte Ausbilder haben. „Erfreut zeigte er sich darüber, dass sich aktuell 27 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung befinden. Gelernt wird an den Instrumenten Schlagzeug, Trompete, Flöte, Posaune, Saxofon und Euphonium. „Das ist eine gute Basis für den Fanfarenzug. Die Entwicklung ist recht positiv und sollte uns weiter beflügeln, weitere Jugendliche zu gewinnen. Man muss immer am Ball bleiben, was die Nachwuchsarbeit angeht“, so Rotthowe. Mit Christian Wies, Maurice Nau, Maike Höggemann, Anna Mielitz und René Heitmann, der die musikalische Gesamtleitung des Fanfarenzuges inne hat, stehen qualifizierte Ausbilder bereit für die Aus- und Weiterbildung. „Alle die Interesse haben, ein Musikinstrument zu erlernen, sind willkommen und können jederzeit einsteigen. Die Instrumente stellt der Fanfarenzug“, unterstrich Rotthowe.

Der Hauptzug umfasst derzeit rund 35 Aktive. Auf 27 Auftritte kam der der Fanfarenzug im vergangenen Jahr, berichtete Andrea Weiligmann. Neun waren es unter anderem im Karneval, acht bei Schützenfesten und zehn bei weiteren Veranstaltungen. Seit der Gründung des Zuges im Jahre 1977 wurden 1967 Auftritte gezählt. Kassenwartin Klara Dransfeld präsentierte eine solide Finanzlage. Dirk Bitter und Hendrik Mennemann als Kassenprüfer bescheinigten der Kassenwartin eine saubere Buchführung.

Die Auftritte beim Schützenfest des Vadruper Schützenvereins (5. bis 7. Juni), beim Jubiläum des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf (16. Juni), dem Oktoberfest in Gröblingen (12. September), dem Erntedankumzug im Brock (20. September) und das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ (20. Dezember) sind die Höhepunkte in diesem Jahr.