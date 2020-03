Die Kommunen im Kreis Warendorf haben sich gemeinsam mit Landrat Dr. Olaf Gericke am Montagmorgen in einer Telefonkonferenz darauf geeinigt, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die auch im gesamten Telgter Stadtgebiet ab sofort alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen untersagt. „Das betrifft auch private Feiern“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper .

Einstellen müssen ihren Betrieb Fitnessstudios, Bars und Diskotheken. Einige Angebote dürfen mit Auflagen weiterlaufen. So zum Beispiel der Wochen- und der Frischemarkt. Nur Stehtische dürfen dort nicht aufgestellt werden, an denen sich Menschen zusammenfinden können, um dort etwas zu konsumieren. Restaurants, Cafés, Eisdielen und Imbissbuden dürfen geöffnet bleiben. Bei Gästen, die dort Sitzgelegenheiten nutzen, müssen die Kontaktdaten registriert werden. Zwischen den Tischen muss der Abstand mindestens zwei Meter betragen.

Das Rathaus bleibt nun doch bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer ein wichtiges Anliegen hat, kann sich unter 130 melden und wird dann über die Zentrale mit der zuständigen Stelle verbunden. Alle weiteren Fragen sollten telefonisch oder per Mail geklärt werden, so Pieper.

Trauungen und Beerdigungen werden weiterhin durchgeführt. Bei Trauungen dürfen aber, sagt Wolfgang Pieper, maximal acht Personen hinzukommen. Auch bei Beerdigungen sollte die Gruppe möglichst klein gehalten werden.