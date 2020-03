Sportbetrieb eingestellt

Seit gestern hat der TV Friesen sein gesamtes Trainings- und Kursprogramm in den Sporthallen und im Vereinszentrum an der Münsterstraße 14 eingestellt. Das gilt auch für die Angebote der Ballettschule. „Diese Trainingspause gilt zunächst bis zum 19. April“, so die erste Vorsitzende Gudrun Busch gegenüber den WN . „Nach den jüngsten Entwicklungen unter anderem mit der Bekanntgabe der Schließungen der Schulen und Kindertagesstätten den Absagen des Spielbetriebs in nahezu allen Sportarten und allen Klassen und den Empfehlungen der Bundes- und Landesregierung, die Sozialkontakte auf ein Minimum zu reduzieren, war diese Entscheidung für den Vorstand unausweichlich.“

Die Entscheidung des Vorstandes gilt für alle Vereinsgruppen, egal ob Wettkampf-, Trainings- oder Hobbygruppe, für alle Herz- und Rehasportgruppen sowie Studiokurse und der Ballettgruppen, unabhängig davon, ob diese im Studio, in den Turnhallen oder im Freien trainieren.

Der TV Friesen bietet Sport für Kinder ab zwei Jahre bis zum Seniorensport für über 80-jährige an. Außerdem hat der TV Friesen eine große Anzahl an Reha- , Herzsport und Gesundheitskursen. „Eine Aufrechterhaltung des Trainingsbetriebs ist derzeit nicht zu vertreten“, so Gudrun Busch. „Wir müssen solidarisch sein und unsere Verantwortung am Gemeinwohl gerecht werden.“

Der TV Friesen bittet um Verständnis für diesen Schritt. Er sei notwendig, um die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. „Wir hoffen, dass nach den Osterferien der Trainingsbetrieb wieder starten kann. Dafür werden wir im engen Austausch mit der Stadt Telgte bleiben, die Entwicklungen in den nächsten Wochen genau beobachten und entsprechend reagieren.“

Auf einer Sitzung des Vorstandes in den nächsten Tagen sollen die Auswirkungen besprochen und möglichst viele offene Fragen geklärt werden. Dort wird auch entschieden, ob die Geschäftsstelle in den nächsten Wochen bis zu den Osterferien geöffnet bleibt.

Der Lauftreff hat den geplanten Start seiner neuen Laufkurse am 7. April verschoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Das letzte Sporteln dieser Saison am 22. März wurde ebenfalls abgesagt. Im Basketball sind alle Spiele von der NBA bis zur Kreisliga abgesagt. Auch der Handballbund und der Badmintonverband haben die Einstellung des Ligabetriebes am Freitag bekanntgeben.

Weil Sport und Bewegung auch in dieser Zeit wichtig sind, empfiehlt der Vorstand seinen Mitgliedern, sich mit Spaziergängen, Wandern oder Walken, Radtouren oder kleinen täglichen Gymnastikeinheiten fit zu halten. „Denn, so Gudrun Busch, „zur Gesunderhaltung ist auch weiterhin ausreichend Bewegung zur Stärkung der eigenen Abwehrkräfte sinnvoll.“