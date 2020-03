Kranke Menschen fachkundig seelsorglich begleiten

Menschen im Krankenhaus in schwierigen Lebens- und Glaubenssituationen sinnvoll beistehen – das erfordert eine gute Vorbereitung und benötigt einen regelmäßigen Austausch mit anderen Engagierten. Die Klinik Maria Frieden in Telgte bietet in Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Generalvikariat Münster ab September erneut einen Ausbildungskurs an, der die Teilnehmer genau darauf vorbereitet.

Bereits vor einigen Jahren bot die Klinik den Ausbildungskurs für Ehrenamtliche in der Seelsorge an und machte sehr gute Erfahrungen. „Deshalb würden wir uns freuen, auch mit dem neuen Kurs unser Team durch weitere Ehrenamtliche erweitern zu können. Die Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Krankenhausseelsorge ist eine große Chance. So wird deutlich, dass die Sorge um die Kranken ein grundlegendes Anliegen der gesamten Gemeinde ist“, meint Birgit Hollenhorst , Pastoralreferentin in der Seelsorge der Klinik Maria Frieden.

Das Kursangebot richtet sich an Interessierte, die ehrenamtlich in der Klinik Maria Frieden in der Seelsorge mitarbeiten möchten. Katholische und evangelische Christen sind dazu gleichermaßen eingeladen. In insgesamt vier jeweils dreitägigen Kursblöcken werden die Teilnehmer auf ihren Einsatz im Klinikalltag vorbereitet. Sie setzen sich mit ihrem eigenen Glauben auseinander, üben seelsorgliche Gespräche zu führen, lernen Rituale kennen und beschäftigen sich mit der Rolle von seelsorgerlichen Begleitern und Begleiterinnen im Krankenhaus.

Die Kursabschnitte finden in der Zeit von September 2020 bis Juni 2021 in der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld statt – 28. bis 30. September; 11. bis 13. November; 24. bis 26 Februar und 16. bis 18. Juni.

Zur Ausbildung gehört ab Anfang 2021 auch ein mehrwöchiges Praktikum in der Klinik. Das umfasst einen Vor- oder Nachmittag pro Woche mit Unterstützung durch die Klinikseelsorgerin. Die Praktika und der Einstieg in die Tätigkeit werden in zusätzlichen Supervisionsgruppen begleitet.

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und eine kirchliche Beauftragung zur Seelsorglichen Begleitung in der Klinik Maria Frieden. Die Kosten der Ausbildung werden von der Klinik und vom Bischöflichen Generalvikariat Münster übernommen.

Interessierte können sich ab sofort bei Krankenhausseelsorgerin Birgit Hollenhorst in der Klinik Maria Frieden, 67 40 31 oder birgit.hollenhorst@maria-frieden-telgte.de, informieren und für eine Kursteilnahme bewerben.

Ein persönliches Kennenlernen in Informations- und Entscheidungsgesprächen ist ab sofort möglich, heißt es in der Mitteilung der Klinik abschließend.