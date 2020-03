„Fünf Wochen Schulausfall klingt ja erst einmal für jeden Schüler gut. Das Positive ist, dass ich mir den Unterrichtsstoff selbst einteilen kann und auch selbstständig Pausen einlegen kann. Aber mein Tag wird ohne Schule, ohne Fußball oder Ähnliches sehr langweilig, und ich muss mich anderweitig beschäftigen, ohne den ganzen Tag am Handy zu verbringen“, sagt Zara Krcic , Schülerin der EF des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums in Telgte. Die 15-Jährige schreibt noch eine Chemie- und eine Physik-Klausur und muss noch eine mündliche Prüfung in Englisch abhalten. Und neue Termine gibt es noch nicht.

Informationen und Materialien bekommen die Schüler demnächst über Logineo oder Schul.cloud. „Meine Unterrichtsmaterialien bekomme ich über Logineo. Dort werden die Materialien pro Kurs hochgeladen, und wir Schüler können die dann abrufen. Je nach Kurs wird das auch über die App schul.cloud gemacht“, weiß Zara Krcic. Wie gut das Ganze funktioniert, wird sich zeigen. Aber bei Schwierigkeiten kann sie sich an Freunde und auch an Lehrer wenden. „In den nächsten fünf Wochen werde ich mich auf die noch ausstehenden Klausuren vorbereiten und den Unterrichtsstoff durchnehmen.“ Das Problem ist, dass der Zeitraum für die Klausuren noch enger wird. Dadurch entsteht noch mehr Stress beim Lernen für die Schüler. „Dadurch wird ganze Schuljahr immer kürzer. Für mich ist die Maßnahme der Schließung aller Schulen aber grundsätzlich die richtige Entscheidung, jedoch sollte man sich nicht zu sehr von dem Virus einschüchtern lassen und seinen Alltag weiterleben. Gesunder Respekt vor der Krankheit genügt meiner Meinung nach, weswegen man nicht so viel Panik verbreiten sollte.“

Auch sonst fällt für die fußballspielende Schülerin einiges aus: „Da der komplette Spielbetrieb eingestellt wurde, werde ich bei Gelegenheit mal joggen gehen oder mich anderweitig bewegen. Mit meiner Familie werde ich ebenfalls mehr Zeit verbringen.“