Unbekannte Personen stahlen nach Polizeiangaben zwischen Freitagvormittag, 13. März, und und Sonntagmittag, 15. März, einen VW Bulli in Raestrup. Dieser stand in einem verschlossenen Lagerraum, der von dem Täter oder den Tätern aufgebrochen wurde. Weit kamen die Unbekannten nicht. Das Fahrzeug, an dem sie ein Kennzeichen eines Autos angebracht hatten, ließen sie mit abgerissenen Tank an der Straße Böckenhagen stehen. Der VW Bulli wurde sichergestellt und die Feuerwehr streute den ausgelaufenen Kraftstoff ab. Die Polizei fragt: „Wer hat am Wochenende Personen mit dem gestohlen Fahrzeug beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch und Diebstahl machen?“ Hinweise nimmt die Polizei, 0 25 81/ 94 10 00 oder per Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.