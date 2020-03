Mehr Insekten will die NABU-Naturschutzstation Münsterland in Telgte ansiedeln. Um dieses Ziel zu erreichen, will sie in der Wallfahrtsstadt interessierten Bürgern die Chance bieten, sich zu Beratern für insektenfreundliche Gärten ausbilden zu lassen. Diese „Berater für insektenfreundliche Gärten“ können dann für den NABU ehrenamtlich als Berater arbeiten und Telgtern zeigen, wie sie ihren privaten Außenbereich zu einem insektenfreundlichen Naturgarten umgestalten können.

Der naturnahe Garten des Vereins „Naturnah“ an der Beethovenstraße dient dem NABU dabei als Modell und Ausbildungsstätte. Der Diplom-Biologe Dr. Thomas Hövelmann von der NABU-Naturschutzstation Münsterland traf sich jetzt mit Vereinsvertretern auf dem ehemaligen Kinderspielplatz. Dort hatte der Verein vor zwei Jahren damit begonnen, das nicht mehr genutzte Gelände in einen naturnahen, ökologisch gestalteten Garten umzuwandeln. Das ist dem Verein gelungen. Dadurch sind die Drostegärten bunter, schöner, vielfältiger und artenreicher an Tieren, Pflanzen und Nahrungsmitteln geworden.

Deren erste Vorsitzende Pia Loy warb fürs Mitmachen: „Interessierte Telgter können sich bei uns auch an der Gestaltung von Grünflächen beteiligten.“ Am 3. Mai gibt es dieses Spezialseminar „Berater für insektenfreundliche Gärten“ auf dem Gelände des naturnahen Gartens. Wer Insekten unterstützen und ihnen im Garten einen Rückzugsort bieten möchte, erfährt in diesem Praxisseminar, wie bedeutend die richtige Pflanzenauswahl ist. „In diesem Seminar geben wir jede Menge konkrete Tipps, wie man die kleinen Nützlinge in den eigenen Garten locken kann“, so Pia Loy.

Im ersten Teil des Praxisseminars zeigt Pia Loy am 3. Mai den Naturgarten. „Von der Projektidee zur gelungenen Umsetzung. Kreative Ideen für den insektenfreundlichen Naturgarten und Balkone“ stellt die Naturgartenplanerin Tessa Beumer vor. Am Nachmittag erfolgt die Durchführung einer Probe-Beratung zum insektenfreundlichen Garten, Gruppenarbeiten und die Vorstellung der Probe-Beratung.

Anmeldungen sind unter loy@naturnah-telgte.de möglich.