„Wir arbeiten ganz eng an der Erlasslage orientiert“

Dazu gehört auch, dass ab heute Spielplätze und Sportstätten geschlossen sind. Der Bauhof hat am Mittwoch damit begonnen, die Spielplätze mit Flatterband abzusperren. Zudem soll es nach Angaben der Verwaltung punktuelle Kontrollen geben. „Zugleich appellieren wir an das Verantwortungsbewusstsein eines jeden Einzelnen“, sagt Pieper. Auch Cafés sind ab sofort geschlossen.

Nicht betroffen von diesen Maßnahmen sind der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte.

Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten Apotheken sowie Geschäften des Großhandels ist bis auf weiteres auch die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr gestattet, so die Stadtverwaltung. Dies gilt übrigens nicht für Karfreitag , Ostersonntag und Ostermontag.

In der Verwaltung selbst wird derzeit mit Hochdruck an verschiedenen Maßnahmen gearbeitet, unter anderem an Quarantäne-Anordnungen für Betroffene und andere ordnungsbehördliche Maßnahmen. Zudem macht der Bürgermeister im Gespräch deutlich, dass die „sich teilweise mehrfach täglich ändernde Erlasslage“ alles andere als einfach sei und viel Zeit erfordere.

Bereits seit einigen Tagen sei die Verwaltung in intensiven Gesprächen mit der Künstlerin Christel Lechner über etwa zeitliche Veränderungen bei der Alltagsmenschen-Ausstellung, die eigentlich am Ende des Monats eröffnet werden sollte. Derzeit sei aber noch nichts entschieden. Eine Vielzahl von Gesprächen, so Pieper, führe die Stadt auch bezüglich anderer Veranstaltungen oder Termine.

Als sehr positiv bewertet Pieper die große Hilfsbereitschaft, die er in der Bevölkerung – etwa Alten und Kranken gegenüber – verspüre, etwa beim nachbarschaftlichen Einkaufsangebot oder anderen Maßnahmen.

Zum Erliegen gekommen ist derzeit auch die kommunalpolitische Arbeit. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ist es bei aufschiebbaren Maßnahmen derzeit so, dass der Bürgermeister zusammen mit einem Ratsmitglied entscheidet. Nach Beendigung der Krise würden diese Entscheidungen dann Bestandteil der ersten Ratssitzung sein und dort entweder bestätigt oder im Bedarfsfall auch revidiert werden können, erläutert er das Prozedere.

Um gegenüber der Politik einen weitgehende Transparenz des aktuellen Handels derzeit in der Verwaltung herzustellen, hat sich der Bürgermeister in einer Mail an sämtliche Kommunalpolitiker gewandt.

„Nachdem die vergangene Woche durch viele Unsicherheiten und Unklarheiten im Umgang mit Maßnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos durch das Corona-Virus geprägt war und insbesondere die Erlasslage des Landes zur Schließung von Schulen und Kitas sowie zum Verbot von Veranstaltungen unterhalb einer Teilnehmerzahl von 1000 in Trippelschritten und nach hiesiger Einschätzung sehr spät kam, arbeiten hier im Hause viele Kolleginnen und Kollegen mit Hochdruck daran, verschiedene Organisations- und Verfahrensfragen in geordneten Bahnen abzuarbeiten, um die wichtigen Funktionsbereiche der Verwaltung und ihrer Außenstellen dauerhaft aufrechterhalten zu können“, heißt es darin unter anderem.

Neben den allgemein bekannten Hygiene- und Verhaltensregeln gehört zu einem Bündel an Maßnahmen innerhalb der Verwaltung eine räumlich und zeitlich versetzte Flexibilisierung der Arbeit.

Durch die Maßnahmen sei derzeit eine Leistungsfähigkeit in den meisten Aufgabenbereichen der Verwaltung im Umfang von rund 70 Prozent gewährleistet, die allerdings durch „normale“ Krankmeldungen weiter reduziert werde, heißt es in dem Schreiben an die Politiker. „Das bedeutet, dass bestimmte Projekte oder Prozesse nur im Rahmen des Machbaren vorangetrieben werden können“, betont Pieper.