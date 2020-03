Der Verein selbstständiger Handwerker und Gewerbetreibender (HGV) Westbevern hat Jahr für Jahr eine große Veranstaltung für die Allgemeinheit in seinem Programm. Am Sonntag, 19. Juli, lädt der Verein zum Weinfest vor dem Speicher auf dem Dorfplatz ein. In malerischer Umgebung können sich die Weingenießer von nah und fern mit einem guten Tropfen verwöhnen lassen – und das in geselliger Atmosphäre mit einem passenden Drumherum.

Es ist bereits das sechste Weinfest, das der HGV durchführt. Der Verein setzt auch dieses Mal wieder auf vertraute Akteure. Allen voran auf Winzer Klaus Schäfer vom Weingut Otto Schäfer aus Burg Layen, der bereits als „Dauerbrenner“ mit von der Partie ist. „Ich komme gerne nach Westbevern. Hier macht es Spaß, hier herrscht immer ein gutes Miteinander“, erklärt Klaus Schäfer. Neben der Präsentation einer Vielzahl an trockenen, süßen und lieblichen Weinen, die er für die Gäste aus dem Anbaugebiet rund um die Nahe bereithält, gibt der Winzer auch zahlreiche Infos zu dem guten Tropfen – vom Anbau bis zum Genuss.

An den vor dem Speicher aufgestellten Tischen und unweit der Bever können es sich die Gäste gemütlich machen. „Wir hoffen wieder auf viele Besucher“, sagt HGV-Vorsitzender Heiner Muhmann.

Im Jahresprogramm des Vereins der Handwerker und Gewerbetreibenden enthalten ist auch wieder eine Radtour im August oder September und der Glühweinausschank nach dem Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 20. Dezember.