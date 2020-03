Kontinuität im Vorstand, eine solide Kassenlage und die Bereitschaft mitzuhelfen und sich für den Verein einzusetzen. Dadurch wird die Arbeit im Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) Westbevern geprägt. Das wurde bei Generalversammlung im Gasthof „Zur Bever“ deutlich.

Durch die einstimmige Wiederwahl des zweiten Vorsitzenden Henner Riesenbeck und des Kassenwartes Hein-Hermann Joostink bleibt der Vorstand des HGV unverändert und kann die Herausforderungen der kommenden Monate angehen. „Wir hoffen natürlich, dass das Coronavirus, das uns alle bewegt, bald gestoppt werden kann und wir die geplanten Veranstaltungen durchführen können“, sagt Vorsitzender Heiner Muhmann. Dank zollte er den Mitgliedern des Vorstandes und den Helferinnen und Helfern, die sich immer wieder bei den Events einbringen.

Nach der Begrüßung und einem Rückblick auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres berichtete Hein-Hermann Joostink über eine gesunde Finanzlage – sehr zur Freude der Mitglieder, deren Zahl mit 42 fast konstant geblieben ist.

Aus Anlass des 100-jähriges Bestehens plant der Handwerker- und Gewerbeverein am Sonntag, 19. Juli, einen Frühschoppen mit einem Programm für Kinder am Speicher auf dem Dorfplatz. Der Verein selbstständiger Handwerker und Gewerbetreibender (HGV) veranstaltet zudem am Samstag, 18. Juli, – und nicht wie zunächst angekündigt am 19. Juli – sein sechstes Weinfest.

Unterstützen will der Verein das Zirkusprojekt des Fördervereins der Christophorus-Grundschule, das zusammen mit der Einrichtung im September durchgeführt wird.