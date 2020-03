Die Schülervertretung des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums Telgte möchte in Zeiten von Corona ältere Menschen unterstützen und hat deshalb einen Einkaufsservice organisiert. Senioren oder Bedürftige können sich per Telefon an die Oberstufenschüler wenden, die dann für sie einkaufen gehen und Apothekengänge erledigen. Die zentrale Telefonnummer lautet 0 15 73/ 91 10 805. „Es soll einfach darum gehen, dass man älteren Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, momentan ihre Einkäufe zu erledigen, hilft“, so die Organisatoren.