Telgte -

Von Stefan Flockert

Die Spargelernte müsste eigentlich in der kommenden Woche beginnen. Das Gemüse treibt mit Macht. Ob die Spargelstecher aber auf den Feldern des Hofes lütke Zutelgte zu sehen sein werden, steht in den Sternen. Die rumänischen Erntehelfer stecken an der Grenze fest.