Telgte, Montagmorgen um 9.30 Uhr: Die Altstadt wirkt wie ausgestorben. Außerhalb der Corona-Krise hätte es auf dem Marktplatz der Emsstadt an einem so schönen Tag sicherlich anders ausgesehen. Ein ähnliches Bild bot sich auf der Steinstraße. Nur wenige erledigte ihre Einkäufe. Die Bürger hielten sich offensichtlich an die Vorgaben der Bundesregierung und der Länder, möglichst nicht nicht vor die Tür zu gehen, um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus wenn möglich zu verhindern.