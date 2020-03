Bei der Lieferung von frischen Landprodukten bis zur Haustür hat Landwirt Michael Aundrup seit 30 Jahren persönlichen Kontakt zu Menschen. An fünf Wochentagen ist er etwa mit Hühnereiern und Kartoffeln in Telgte, Westbevern und Everswinkel unterwegs. Auf seine Dienstleistung ist Verlass. Auch in dieser außergewöhnlichen Zeit ist mit ihm zu rechnen.