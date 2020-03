„Abstand halten so gut es eben geht“ und „Mit Herz und Verstand – aber ohne Hand!“ – zwei Hinweise an der Eingangstür und am Empfang der Zahnarztpraxis von Dr. Günther E. Buchholz und Anne-Kristin Knizia fassen genau das zusammen, worauf es ankommt, will jeder Einzelne eine Infizierung mit dem Corona-Virus vermeiden.