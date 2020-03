Besuchsverbot bringt kaum Unruhe

Da schlagen zwei Herzen in ihrer Brust, gibt Monika Manthey zu: „Ein emotionales und ein vernünftiges.“ Die Leiterin des Altenpflegeheims Haus Maria Rast in Telgte weiß sehr gut, was jetzt angesagt ist, um die 81 Bewohnern in ihrer Einrichtung vor dem Corona-Virus zu schützen: „Eine absolute Abschottung.“ Es gibt aber eine 88-Jährige, da fühlt sie ein wenig anders. Diese lebt nicht in ihrem Heim in Telgte, sondern auf einer Pflegestation in Ahlen. Es ist ihre Mutter. Und die darf sie seit einer Woche auch nicht mehr besuchen.

„Am Ende siegt natürlich die Vernunft“, sagt Manthey. „Aber ich musst schon etwas schlucken, als ich am Telefon mitgeteilt bekam, dass ich bis Mitte April nicht mehr zu ihr darf.“ Im Alltag mit den alten Menschen erlebt sie, wie wichtig Besuche im Tages- und Wochenrhythmus sind. Sie geben Struktur, Halt und Orientierung. „Wenn das wegbricht, kann das richtig wehtun.“

Keine Woche später musste auch sie die Türen des Heims in Telgte für Besucher schließen. Es stehen vier Wochen Ausnahmezustand bevor. Neben dem Personal werden nur noch Ärzte und wichtige Anlieferer reingelassen – natürlich mit strengsten Sicherheitsmaßnahmen. „Das bedeutet für unsere Bewohner vor allem, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten eingeschränkt sind.“ Die wichtigen Spaziergänge wird es nicht geben. „Gerade jetzt in der Sonne würden sie sonst ausschwärmen.“

Zudem werden die einzelnen Stationen strikt getrennt. Freizeitangebote, die sonst für alle gemacht wurden, müssen jetzt separat veranstaltet werden. Das bedeutet einen Mehraufwand für die Betreuer. „Zum Glück fallen für unsere Auszubildenden derzeit die Seminare aus und sie können hier im Haus helfen.“

Manthey ist erstaunt, mit wie viel Gelassenheit die Bewohner die extreme Situation ertragen. „Wir sprechen sehr viel mit ihnen, erleben aber keine Panik.“ Gerade mit jenen Senioren, die noch geistig orientiert sind, versuchen sie die Hintergründe und Auswirkungen der Pandemie zu reflektieren, sagt sie. „Oft höre wir dabei selbst Mut machende Worte.“ Die alte Generation hat in ihren Augen den Umgang mit Ausnahmezuständen in Kindeszeiten oft noch gelernt. „Wir sprechen hier von einem Lebensanfang in der Nachkriegszeit.“ Vielleicht kommen daher das Wissen und das daraus resultierende Gefühl, dass es irgendwann wieder besser wird.

Im sonnigen Innenhof treffen sich manchmal einige von ihnen – eine Station nach der anderen, damit keine Berührungspunkte entstehen. „Da sitzt dann plötzlich die alte Dame, die sonst kaum ein Wort mehr spricht, im Stuhlkreis und beruhigt die anderen“, erzählt Manthey und zitiert dann einen ihrer Sätze: „Schaut mal, wir können doch mit unseren Rollatoren wunderbar hier im Hof spazieren gehen – die Blumen in den Kübeln sind genauso schön wie die draußen.“

Beeindruckt war Manthey auch vom Verständnis der Angehörigen. Schon vor der endgültigen Schließung kritisierten sie die Maßnahmen kaum. „Maximal ein Besucher maximal eine Stunde am Tag war für viele bereits eine enorme Einschränkung.“ Manchmal mussten Ehepaare an der Tür entscheiden, wer hineingehen durfte und wer auf der Bank vor dem Haupteingang warten musste. Das führte genauso wenig zu Protesten wie die jetzige Verschärfung. „Alle haben gesagt, dass das am Ende das Vernünftigste ist.“