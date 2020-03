Als ihre Hausärztin und ihr Sohn Markus, der ebenfalls Mediziner ist, Margret Unnewehr erzählten, dass derzeit an vielen Stellen so gut wie kein Mundschutz mehr vorrätig ist und diese teils schwierig zu bekommen seien, machte die Telgterin „Nägel mit Köpfen“: Sofort nahm sie Kontakt mit verschiedenen Frauen in der Nachbarschaft sowie im Bekanntenkreis auf, die in ihrer Freizeit nähen. „Unser Ziel ist es, Mundschutze zu erstellen, um damit etwa Ärzte, Pflegepersonal, Verkäuferinnen oder auch Privatpersonen, die so etwas aus Gesundheitsgründen benötigen, zu versorgen“, sagte die Telgterin.

Um ihre Idee in die Tat umsetzen zu können, sind die fleißigen Näherinnen derzeit vor allem auf der Suche nach schmalen Gummis, sogenannten Hutgummis, und Baumwoll-Schrägband. Zudem werden Baumwollstoffe benötigt.

Wer etwas für die gute Sache zur Verfügung stellen kann und will, wird gebeten, dieses ab sofort in einen Korb zu legen, der in der Clemenskirche auf einem Tischchen aufgestellt ist. Denn die Kirchengemeinde unterstützt die Aktion.

Zudem können sich weitere interessierte Näherinnen unter der Mailadresse b.strohbuecker@gmx.de melden, um sich an der Aktion zu beteiligen. Birgit Strohbücker hat die Koordination übernommen. Sie kann bei Bedarf nicht nur zwei verschiedene Schnittmuster zur Verfügung stellen, sondern hilft auch mit gespendetem Stoff aus.

Über welche Kanäle die fertigen Mundschutz-Varianten schnell denen, die sie benötigen, zur Verfügung gestellt werden können, darüber wollen die Beteiligten noch beraten. Erst einmal soll die Produktion möglichst schnell ans Laufen kommen.

Die WN berichten weiter über die Hilfsaktion.