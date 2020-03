Die Krinkhütte „Zur Fledermaus“ war in den vergangenen Tagen mal wieder Ziel von Unbekannten, die sich als Sprayer betätigten und sowohl das Innere der Schutzhütte als auch die im Außenbereich die postierte Schautafel beschmierten.

Entsetzen darüber herrschte natürlich bei Friederike von Hagen-Baaken, Vorsitzende des Westbeverner Krink, Wanderwart Bernhard Tippkötter, der mit seinen Helfern viele Aktivitäten zur Verschönerung der Krinkhütte umsetzt, und Hubert Burlage, der in Vertretung von Hüttenwart Günter Sundermann derzeit nach dem Rechten schaut und einige Dinge im Vorfeld auf die Wandersaison erledigt.

„Wer macht so etwas? Warum lassen sie sich an Gegenständen aus, die durch viel ehrenamtliches Engagement erstellt wurden?“, war der einhellige Tenor. „Diese Vandalismus-Aktion an der Krinkhütte können wir so nicht stehen lassen. Vielleicht erkennen irgendwelche Leute den „Tag“ des Sprayers und melden sich beim Krink.