Wegen der Einschränkungen durch Corona erinnert der Telgter Maler und Aktionskünstler Michael B. Ludwig in einer Pressemitteilung daran, dass seit Jahren ein „dritter Telgter Kreuzweg“ online ist. Der virtuelle, meditativ gestaltete Weg, der von dem Künstler und seinem Sohn Ono in einem Vater-Sohn-Projekt vor Jahren gestaltet wurde, „sei prima online zu erreichen“ und gebe verschiedene Gedankenanstöße. Denn Fastenzeit, so Ludwig, sei auch Kreuzwegzeit. Die Internetadresse des virtuellen An gebotes lautet: http://www.mbl-telgte.de/Inhalte/Kreuzweg.htm.