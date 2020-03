Zeitumstellung als Sport

Es ist kühl und windig in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Zudem machen 85 Stufen die Zeitumstellung zu einer kleinen sportlichen Herausforderung. Doch für Uhrmachermeister Reinhold Flüthe ist das alles kein Hindernis. Denn die Uhr in rund 15 Metern Höhe auf dem Kirchturm von St. Clemens ist sein Lieblingsstück, und passend zur Zeitumstellung will er der „alten Dame“, die er das Werk liebevoll nennt, wieder in den passenden Takt bringen.

„Das ist nicht nur Qualität, sondern ein sehr durchdachtes Stück feinster Technik“, sagt der Experte, während er zwei Türen aus dem kleiderschrankgroßen Stück ausbaut, um besser an die verschiedenen Zahnräder und anderen Feinheiten zu kommen.

Besonders fasziniert Flüthe von jeher das Freischwinger-Pendel, eine Erfindung von Bernhard Vortmann aus Recklinghausen, in dessen Werkstatt die Kirchturmuhr vor genau 113 Jahren gebaut wurde. Denn damit gelang es dem Konstrukteur, den Minutenzeiger insofern vom Uhrwerk zu „entkoppeln“, dass er sich nur einmal in der Minute weiterbewegt. Was sich für den Laien wenig spektakulär anhört, ist für Flüthe ein kleiner Meilenstein in der Kirchturmuhrentechnik. „Denn bei Stürmen oder wenn beispielsweise ein dicker Vogel auf einem der Zeiger sitzen würde, würde das Uhrwerk sonst die ganze Zeit gegen diese äußere Belastung anarbeiten müssen“, erläutert der Telgter.

Sein Herz hat der Uhrmachermeister 2003 endgültig an das Uhrwerk verloren. Seinerzeit restaurierte er zusammen mit Dr. Henning Thoholte die gesamte Technik, hatte jede Schraube in der Hand und staunte über das eine oder andere versteckte Detail. Dazu gehört beispielsweise ein Hebel am Freischwinger-Pendel, der aufwendig als fliegendes Vögelchen gestaltet ist. „Gerade die Details, die einem normalerweise verborgen bleiben, machen das Werk zu etwas Besonderem“, sagt er.

Doch dann schreitet er zur Tat. Konzentration ist nun gefragt, denn 60 Mal muss er nacheinander einen kleinen Hebel im Uhrwerk betätigen und damit den Minutenzeiger jeweils ein kleines Stück vorbewegen. Da es nach 22 Uhr und das Läutwerk abgeschaltet ist, spielt auch der „Viertelstunden-Schlag“ nicht verrückt. „Sonst hätte sich sicherlich der eine oder andere Telgter verwundert die Augen gerieben“, sagt Flüthe lächelnd.

Nach wenigen Minuten ist alles fertig, die mechanische Zeitumstellung erfolgt. Doch Flüthe nutzt die Gelegenheit noch, eine Feinkorrektur vorzunehmen, indem er am Pendel ein kleines Gewicht ein wenig weitergedreht. „Ich hoffe, dass die Uhr damit wieder genauer wird“, sagt er. In der letzten Zeit sei die „alte Dame“ etwas schnell gewesen und habe nicht die exakte Zeit angezeigt. Sollte der Dreh noch nicht die erforderliche Wirkung haben, muss Flüthe in den nächsten Tagen noch ein paar Mal die 85 Stufen hoch und runter. „Das ist eben der Unterschied zu einer funkgesteuerten Turmuhr von heute“, grinst der Uhrmachermeister übers ganze Gesicht.

Das Einstellen der Sommer- und Winterzeit ist Flüthe vorbehalten, das Aufziehen der Turmuhr, das alle sieben Tage erfolgen muss, hat mittlerweile ein Team von Freiwilligen aus der Kirchengemeinde übernommen. Josef Heine, Dr. Theo Mehring, Ferdi Neuhaus und Matthias Zülsdorf klettern abwechselnd auf den Kirchturm, um mit einer Kurbel die drei schweren Gewichte jeweils etwa zwölf Meter in den Turm hochzukurbeln. Damit hat die „alte Dame“ dann wieder genug Kraft für die nächsten sieben Tage getankt.